Schweinekopf vor jüdischem Gedenkort

Unbekannte hatten zwischen 14.00 Uhr am vergangenen Freitag und 11.40 Uhr am Samstag einen Schweinekopf am Prager-Haus in Apolda abgelegt. Der Staatsschutz ermittelt laut Innenministerium weiter in dem als Volksverhetzung gewerteten Fall.