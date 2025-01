Apolda (dpa/th) - Thüringens Landesregierung verurteilt die Schändung der Gedenkstätte Prager Haus in Apolda. "Es darf keinen Raum für Antisemitismus geben – weder in Apolda noch anderswo in Thüringen oder in Deutschland", erklärten Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Innenminister Georg Maier (SPD). Das Prager-Haus ist eine Gedenkstätte, die unter anderem der von den Nationalsozialisten deportierten und ermordeten jüdischen Familie Prager gewidmet ist.