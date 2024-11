In diesem Jahr steht der Volkstrauertag im Zeichen von „Nie wieder ist jetzt“. Durch das gemeinsames Gedenken an die weltweiten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vergangener, aber auch aktueller Kriege und gewaltsamer Konflikte, will man die Erinnerung an die Schrecken des Krieges wachhalten und somit Kriegen und Gewaltherrschaften aktiv entgegentreten.