Er sei „kein gewöhnlicher Gedenktag“ sagt Landrat Sven Gregor über den Volkstrauertag. Nicht, weil sein Anlass und sein Zweck so schwierig zu erklären wäre. Vielmehr tun wir, die Deutschen uns schwer damit, zwischen Kriegsschuld von einst, Rechtsterrorismus von heute und all den blutigen Gemetzeln in der übrigen Welt ausnahmsweise einmal der eigenen Toten zu Gedenken – Täter und Opfer zugleich. Zerrissene Leben, missbrauchte Menschen, beraubte Hoffnungen, schwieriges Erinnern.