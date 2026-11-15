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Volkstrauertag Volkstrauertag in Thüringen - Warnung vor Großmachtstreben

Thüringen gedenkt am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Terror. Dabei wird auch an die Lehren aus der Geschichte und die Verantwortung für Frieden in Europa gemahnt.

Volkstrauertag: Volkstrauertag in Thüringen - Warnung vor Großmachtstreben
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In Thüringen gibt es 570 Kriegsgräberstätten. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Sondershausen (dpa/th) - Mit Kranzniederlegungen und Gottesdiensten ist am Volkstrauertag in Thüringen an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden. In zahlreichen Orten wie Erfurt, Suhl, Gera und Jena gab es Gedenkveranstaltungen. Bei der zentralen Feier in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) warnte Landtagspräsident Thadäus König vor den Folgen von Großmachtstreben und zog laut Redemanuskript Parallelen zwischen dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Zweiten Weltkrieg. Russische Soldaten kämpften nicht für die Freiheit ihres Landes, sondern für die Großmachtfantasien von Präsident Wladimir Putin, sagte er.

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Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), der aus terminlichen Gründen nicht an der zentralen Gedenkveranstaltung teilnehmen konnte, betonte die besondere deutsche Verantwortung für Frieden und Menschlichkeit. "Es darf keinen Schlussstrich unter unsere Erinnerung geben", erklärte er. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führe schmerzhaft vor Augen, dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit sei. Wer Frieden bewahren wolle, müsse auch bereit sein, Freiheit und Demokratie zu verteidigen.

Erinnerung an würdigen Gedenkorten

König verwies in Sondershausen darauf, dass Kriegserfahrungen und ihre Folgen über Generationen hinweg wirkten. Da immer weniger Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs lebten, komme der Aufarbeitung persönlicher Schicksale und der Erinnerung an historischen Orten wachsende Bedeutung zu. 

Der Volkstrauertag wird jeweils am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent begangen. Organisiert wird das Gedenken vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Seinen Angaben zufolge gibt es in Thüringen 570 Kriegsgräberstätten für etwa 106.000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Dazu gehörten neben deutschen Soldaten etwa auch ausländische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und zivile Opfer.

Die Stätten werden von den Kommunen instand gehalten und gepflegt. Dafür stünden jährlich rund 800.000 Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, hieß es weiter. Nach Einschätzung des Thüringer Landesverbandes im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gibt es für rund ein Viertel der Kriegsgräberstätten im Freistaat einen erhöhten Sanierungsbedarf.