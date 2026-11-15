Volkstrauertag: Volkstrauertag in Thüringen - Warnung vor Großmachtstreben

Sondershausen (dpa/th) - Mit Kranzniederlegungen und Gottesdiensten ist am Volkstrauertag in Thüringen an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden. In zahlreichen Orten wie Erfurt, Suhl, Gera und Jena gab es Gedenkveranstaltungen. Bei der zentralen Feier in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) warnte Landtagspräsident Thadäus König vor den Folgen von Großmachtstreben und zog laut Redemanuskript Parallelen zwischen dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Zweiten Weltkrieg. Russische Soldaten kämpften nicht für die Freiheit ihres Landes, sondern für die Großmachtfantasien von Präsident Wladimir Putin, sagte er.