Hinter jedem Namen auf einem Kriegerdenkmal steht ein Mensch, hinter jeder Jahreszahl ein Schicksal. Daran wurde am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages im Bad Salzunger Rathenaupark erinnert. Am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft fand die traditionelle Gedenkstunde mit anschließender Kranzniederlegung statt. Bürgermeister Klaus Bohl, Oberstleutnant Markus Levy und Pfarrer Karl Weber griffen in ihren Ansprachen unterschiedliche Aspekte des Erinnerns auf. Gemeinsam war ihnen die Mahnung, aus der Vergangenheit Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft abzuleiten.