Im Rahmen des Projekts „Herzenswärme zu Weihnachten – Danke für Ihre Zeit, Ihre Energie, Ihr Herz“ wurden die ehrenamtlich Aktiven der Volkssolidarität, Regionalverband Südthüringen, für ihren ganzjährigen Einsatz gewürdigt. Wie Sprecherin Tina Markowski mitteilt, engagieren sich in zehn Ortsgruppen die Vorsitzenden mit weiteren besonders aktiven Mitgliedern, die mit viel Herzblut und Einsatz die Arbeit vor Ort tragen. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung erhielten die Frauen und Männer ein weihnachtliches Präsent von Viba-Nougat. Die Präsente – finanziert durch eine großzügige Unterstützung des Vereins der linken Bundestagsfraktion, – wurden bei der Ortsgruppensitzung am 19. Dezember vom Geschäftsführer Matthias Kunze und Vorstandsmitglied Ina Leukefeld überreicht. Mit dieser Geste soll nicht nur Dankbarkeit ausgedrückt, sondern auch der Zusammenhalt und die Motivation innerhalb der Ortsgruppen gestärkt werden.