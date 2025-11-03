Am 17. Oktober vor 80 Jahren wurde in der damaligen DDR die Volkssolidarität gegründet – und hat sich als Sozialverband nicht nur bis heute gehalten, sondern auch modern und bedarfsgerecht aufgestellt. Susanna Karawanskij – bis 2024 Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft – besuchte als Präsidentin der Volkssolidarität am vergangenen Donnerstag die Stadt Suhl. Bevor sie am Abend in der Kulturbaustelle Gast beim Gesprächsforum Alternativ war, stattete sie der Jugendschmiede, deren Träger die Volkssolidarität ist, einen Besuch ab.