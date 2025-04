"Ich werde euch coachen, 1.000 Kilometer nach Malle finde ich Weltklasse. Ihr werdet das rocken", sagte Ullrich in einem Video, das die Band mit ihm gemeinsam aufgenommen hat. Die Unterstützung von Jan Ullrich sei ein "absolutes Highlight", sagte Markus Thomann. Die Tour starte am Sonntag (13. April) direkt in Ullrichs Heimatort Merdingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald).