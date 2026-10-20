Eine leere Seite, ein Stift und viele Gedanken im Kopf. Wie entsteht aus einer ersten Idee eine spannende Geschichte? Wie werden Figuren lebendig und Dialoge glaubwürdig? Der Anfang fällt beim Schreiben oft am schwersten. Mit der neuen Schreibwerkstatt zum Thema kreatives Schreiben möchte die Volkshochschule (VHS) Zella-Mehlis Kursteilnehmern zeigen, wie sie ihre Ideen zu Papier bringen und ihren eigenen Schreibstil entwickeln können.