Die Volkshochschule des Wartburgkreises (vhs) hat gemeinsam mit Landrat Michael Brodführer das neue Programmheft mit dem Jahresprogramm 2025/2026 präsentiert. An den Standorten in Eisenach und Bad Salzungen stehen rund 550 Kurse zur Auswahl – darunter Angebote aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, Gesundheit, Sprachen, Beruf und digitale Bildung, Integration, „junge vhs“ für Kinder und Jugendliche sowie das Planetarium.
Redaktion 02.09.2025 - 10:00 Uhr