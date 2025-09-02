Die Volkshochschule des Wartburgkreises (vhs) hat gemeinsam mit Landrat Michael Brodführer das neue Programmheft mit dem Jahresprogramm 2025/2026 präsentiert. An den Standorten in Eisenach und Bad Salzungen stehen rund 550 Kurse zur Auswahl – darunter Angebote aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, Gesundheit, Sprachen, Beruf und digitale Bildung, Integration, „junge vhs“ für Kinder und Jugendliche sowie das Planetarium.