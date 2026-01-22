Kleine Einkäufe erledigen, gemeinsam zum Arzt fahren oder einen Spaziergang unternehmen – All das kann Nachbarschaftshilfe sein. Ein Ehrenamt, das man in Thüringen anerkennen und bei der Krankenkasse abrechnen lassen kann. In Zukunft will das Land als Voraussetzung dafür verpflichtend die Teilnahme an einem Kurs zur Nachbarschaftshilfe vorschreiben. Das war schon lange in der Diskussion. Aktuell ist diese Regelung erneut gelockert worden, könnte jedoch im Laufe des Jahres Pflicht werden.