Was passiert eigentlich mit meinem Instagram-Profil, wenn ich sterbe, und kann ich jemandem meine digitale Hörbuch-Sammlung vererben? Diese und viele weitere Fragen klärt Referent Lorenz Florschütz im Vortrag „Digitalen Nachlass regeln – einfach und sicher“ in der Volkshochschule Karl Mundt Suhl. Das Interesse am Thema ist offenbar groß, füllt sich der Seminarraum doch schnell mit zahlreichen Besuchern.