Die Kurse finden überwiegend statt in der Hauptgeschäftsstelle der Volkshochschule in Sonneberg, Coburger Straße 32a, oder in der Außenstelle im Rennsteig-Gymnasium Neuhaus am Rennweg, Apelsbergstraße 62. Letztere wurde speziell für die Bürgerinnen und Bürger der Rennsteigregion geschaffen.