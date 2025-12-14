Es war ein reines Paradies für jeden, der gerne bastelt und sich kreativ auslebt. Überall in der Volkshochschule (vhs) „Eduard Weitsch“ in Meiningen glitzerte es am Samstag in den verschiedensten Farbnuancen. Materialien wie Reisig, Moos, kleine Christbaumkugeln, Tannenzapfen und allerlei Bänder lagen überall verteilt herum. Weihnachtsmusik erfüllte den Raum und der Plastikgeruch von Heißklebepistolen lag in der Luft. An den Tischen wurde sich gemeinsam ins Zeug gelegt, um großen wie kleineren Gläsern und Flaschen einen winterlich-weihnachtlichen Glanz zu verleihen.