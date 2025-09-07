Lebenslanges Lernen, dafür steht die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau. Auch im zurückliegenden Frühjahrssemester haben das Angebot viele genutzt. Landrätin Petra Enders und Sarah Such, die Stellvertretende VHS-Direktorin, zogen jetzt eine positive Bilanz. Im Frühjahrssemester wurden über 350 Kurse durchgeführt, an denen insgesamt 3739 Menschen teilnahmen, davon waren 242 unter 16 Jahren. Durchgeführt wurden die Kurse in erster Linie in Präsenz, es gab aber auch sieben Online-Angebote.