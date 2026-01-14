Die Volkshochschule Ilm-Kreis (VHS) steht für lebenslanges Lernen. Damit sie barrierefrei wird, wurde in den letzten Monaten und Jahren fleißig gebaut, dank Fördermitteln vom Land. „In Ilmenau sind wir fast fertig“, sagt VHS-Leiterin Mandy Hallbauer. „Nur ein Raum muss noch wieder hergerichtet werden.“ Auch der Fahrstuhl konnte wieder in Betrieb genommen werden. Ein taktiles Leitsystem weist zudem den Weg.