Ausgelassene Stimmung, große Erwartungen und ein jubelnder Fanclub füllten den Saal. Der inzwischen sehr bekannte Puppenspieler, der mit seiner Echse gerne provokant-lässige Töne spuckt, war zuletzt vor drei Jahren in der Kleinstadt. Über seine Figuren bespielt er ganz verschiedene menschliche Züge, natürlich stark überspitzt, die ihm die Möglichkeit geben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So ließ Hatzius sich auch an diesem Abend geradezu polternd über kleine Alltagsbanalitäten und große Gesellschaftsthemen aus.