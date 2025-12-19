Volkshaus Meiningen: XMas-Party mit der ONE Band

Zu erleben ist ein Konzertabend, der seit Jahrzehnten fest zur kulturellen Weihnachtszeit gehört. Was heute Kultstatus genießt, begann am 25. Dezember 1989.
Die ONE Band lädt am 25. Dezember zur traditionellen XMas-Party in das Volkshaus Meiningen ein. So feiern Rockfans aus der Region und darüber hinaus Weihnachten.
Seitdem steht der Weihnachtsrock für energiegeladene Livemusik, emotionale Wiedersehen und eine ganz besondere Atmosphäre am 1. Weihnachtsfeiertag. Der Kern der Band ist dabei über all die Jahre derselbe geblieben: Steffen Schneider, Michael Volkmer (F) und Michael Braunert bilden noch immer das Rückgrat der Urbesetzung.
Seit vielen Jahren wird die ONE Band durch Matthias Raue verstärkt, der den charakteristischen Sound entscheidend mitprägt. Neu im Line-up ist Chris Then, der frische Impulse einbringt und dennoch dem unverwechselbaren Stil der Band treu bleibt. Es wird natürlich auch wieder Musik von ACDC bis Zappa geben.
Ein besonderes Zeichen für die Verbindung von Tradition und Nachwuchsförderung setzt an diesem Abend das Vorprogramm: Die junge Schülerband „NoName“ eröffnet den Abend und sorgt für einen frischen, energiegeladenen Einstieg. Zwischen den Live-Sets hält DJ Black Scorp mit passender Partymugge die Stimmung durchgehend auf hohem Niveau.
Der Weihnachtsrock mit der ONE Band im Volkshaus Meiningen ist weit mehr als ein Konzert – er ist gelebte Tradition, musikalische Leidenschaft und Gemeinschaft. Und so verspricht auch die XMas-Rock-Party 2025 wieder einen Abend voller Erinnerungen, handgemachter Rockmusik und echter Bühnenenergie. Ein Pflichttermin also für alle Rockfans.
Einlass im Volkshaus ist ab 20 Uhr, das Konzert selbst beginn um 21 Uhr.