Träume, Erinnerungen und Zeit schenkten sie dem Publikum, das ihnen gespannt durch ihre Fantasiewelt voller Geschichten, Musik und Zauberkunst folgte. Da war einmal dieser Zirkus am Rande der Stadt, erzählte eine Stimme über Lautsprecher, bebildert durch große, bunte Illustrationen auf der Leinwand im Hintergrund. Aber das Varieté hatte leider keine Zukunft und verschwand aus dem Ort. Jedoch gab es da diesen einen Artisten, der seine Leidenschaft nicht verraten wollte und weder dem Grau noch der Besessenheit nach Geld erlag.