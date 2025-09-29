 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Party-Doppelpack am Feiertags-Wochenende

Volkshaus Meiningen Party-Doppelpack am Feiertags-Wochenende

Meiningen steht ein spektakuläres Feiertags-Wochenende bevor. Am 2. Oktober steigt die „Disco Kult Party 2025“ im Volkshaus, und am 3. Oktober folgt das 1. Augustiner Oktoberfest.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Volkshaus Meiningen: Party-Doppelpack am Feiertags-Wochenende
1
Schon 2015 begeisterte lokale Prominenz mit spektakulären Auftritten. Foto: Karsten Tischer

Schon viele Wochen trainieren Politiker, Kulturschaffende, Unternehmer, Discotheker und die Modern Style Dancers im Haus der Guten Laune der Meininger Karnevalsgesellschaft für ihren großen Auftritt bei der „Disco Kult Party 2025“. Wie auch im vergangenen Jahr soll es eine große Party mit vielen Showelementen, Musik und Gästen für alle geben. Erneut werden acht bekannte DJs der Region wie Roland Abé – Meininger Musik Container (MMC), Uwe Gröbler – Goldis Popclub, Marco Thomas – Disco Cobra, Thomas Wirsching – Kontrast, Matthias Müller-Blech und Uwe Grundmann – Stereo Express, Thomas Ostermann – DJ Osti und Steffen Röhrig – DJ Schampel an diesem Abend für Partystimmung sorgen. Und es wird wie auch schon einmal 2017, eine wahnsinnige 80er- und 90er-Jahre Revival Show geben. 21 Politiker, darunter Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder, Landrätin Peggy Greiser, Stadtrat Thomas Fickel und Kulturmanager Marian Dux sowie viele weitere mehr haben sich spontan bereit erklärt, gemeinsam mitzumachen. Alle wollen an diesem Abend gemeinsam Spaß haben und mit den Meiningern feiern.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Meininger Volkshaus: Politiker werden zu Musikstars

12.09.2025 06:00 Meininger Volkshaus Politiker werden zu Musikstars

Hits der 80er und 90er Jahre, Star-Auftritte der Lokalprominenz und die 1. Luftgitarren-WM: Am 2. Oktober soll das Meininger Volkshaus beben.

Unterstützt werden sie von 35 Tänzerinnen der Modern Style Dancers unter Leitung von Silke Klör. Sie werden auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Solotanz vor der 1. Meininger Luftgitarren WM präsentieren. Der Luftgitarrenwettbewerb ist unterdessen zu einem festen Bestandteil der Meininger Party-Nächte geworden, erstmals offiziell ausgetragen 2007 zur ersten Disco Kult Party auf dem Bermudadreieck. Höhepunkt war aber der Wettbewerb zur Mission Olympic 2012 mit über 5000 Menschen im Schlosspark, wo Meiningen „Sportlichste Stadt Deutschlands“ geworden ist. Und auch dieses Jahr soll die Beste oder der Beste ermittelt werden, tolle Preise warten auf die Gewinner.

Einen besonderen Höhepunkt wird es noch zu einem späteren Zeitpunkt geben. Dafür trainieren die DJs seit Wochen heimlich in der Walldorfer Sandsteinhöhle. Roland Abé will nur so viel verraten: es wird ein Überraschungsgast auf der Bühne stehen und zum guten Gelingen des Abends beitragen.

Obwohl der Kartenvorverkauf bereits abgeschlossen ist, muss niemand Sorge haben: Für Kurzentschlossene sind wieder Restkarten an der Abendkasse reserviert.

Dem 2. Oktober folgt der 3. Oktober und damit geht das Partywochenende zum Feiertag in die nächste Runde. Das 1. Augustiner Oktoberfest geht an diesem Abend im Volkshaus Meiningen über die Bühne – samt traditionellen Fassbieranstich mit „O´zapft is“ durch dem Meininger Bürgermeister Fabian Giesder. Mit dabei sind an diesem Abend die „Fellberg Granaten“ Volxxrocker & DJ Steffen, eine große Tanzeinlage der Modern Style Dancers (MSD) unter Leitung von Silke Klör sowie leckeres Essen, Gaudi-Spielrunden mit Roland und vielen weiteren Überraschungen.

Auch hier sind Restkarten noch an der Abendkasse erhältlich.