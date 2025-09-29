Volkshaus Meiningen: Party-Doppelpack am Feiertags-Wochenende

Schon viele Wochen trainieren Politiker, Kulturschaffende, Unternehmer, Discotheker und die Modern Style Dancers im Haus der Guten Laune der Meininger Karnevalsgesellschaft für ihren großen Auftritt bei der „Disco Kult Party 2025“. Wie auch im vergangenen Jahr soll es eine große Party mit vielen Showelementen, Musik und Gästen für alle geben. Erneut werden acht bekannte DJs der Region wie Roland Abé – Meininger Musik Container (MMC), Uwe Gröbler – Goldis Popclub, Marco Thomas – Disco Cobra, Thomas Wirsching – Kontrast, Matthias Müller-Blech und Uwe Grundmann – Stereo Express, Thomas Ostermann – DJ Osti und Steffen Röhrig – DJ Schampel an diesem Abend für Partystimmung sorgen. Und es wird wie auch schon einmal 2017, eine wahnsinnige 80er- und 90er-Jahre Revival Show geben. 21 Politiker, darunter Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder, Landrätin Peggy Greiser, Stadtrat Thomas Fickel und Kulturmanager Marian Dux sowie viele weitere mehr haben sich spontan bereit erklärt, gemeinsam mitzumachen. Alle wollen an diesem Abend gemeinsam Spaß haben und mit den Meiningern feiern.