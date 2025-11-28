Mal wieder ein restlos gefüllter Saal im Volkshaus Meiningen. Mehr noch – wenn all jene, die im Vorverkauf erfahren mussten: „Leider bereits ausverkauft!“, noch hätten kommen können, müsste der Saal um etliches größer sein. Und die glücklichen Besitzer einer Eintrittskarte genossen den Abend in vollen Zügen. Kein scharfzüngiges Politkabarett, eher eingebettet in herrlich komödiantischen Klamauk, waren die Spitzen in verschiedene Richtungen dennoch nicht zu überhören. Wortwitz und bis ins Groteske übertriebene Darstellung wechselten einander ab – zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung. Sehr zur Freude der Besucher im Volkshaus.