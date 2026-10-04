Beim zweiten Augustiner-Oktoberfest im Meininger Volkshaus wurde am 3. Oktober ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Besucher kamen, um einen Abend mit Livemusik, Tanz und bayerischen Spezialitäten zu verbringen. Den Fassbieranstich übernahmen Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) sowie die Veranstalter Marco Thomas und Christian Meyer von der Sandstein- und Märchenhöhle Walldorf. Zwar sorgten kleinere technische Probleme zunächst für eine kurze Verzögerung, doch das Stadtoberhaupt ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wenig später hieß es schließlich offiziell: „O’zapft is“.