Weimar (dpa/th) - Der Weimarer Zwiebelmarkt ist in diesem Jahr so gut besucht worden wie im Vorjahr. Die Besucherzahl werde auf 250.000 geschätzt, teilte ein Stadtsprecher mit. Im Jahr 2023 seien es genauso viele Gäste gewesen. Der Freitag habe zunächst etwas verhalten begonnen. Am Samstag sei der Besucherandrang aber immens gewesen, es habe keine Parkplätze mehr gegeben. Am Sonntagmorgen hätten Windböen für Schäden an fünf Händlerbuden gesorgt, zwei mussten vorzeitig schließen.