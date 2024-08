Die Atmosphäre sei harmonisch und friedlich gewesen, hieß es. "Das ist leider nicht selbstverständlich, wie wir am Freitag in Solingen gesehen haben", sagte Volksfestchef Frank Grünert. Polizei und Sicherheitskräfte hätten am Abschlusswochenende noch einmal besonders die Augen offen gehalten. Es sei auch zu keinen Unfällen an Fahrgeschäften oder körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.