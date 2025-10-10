Volksfest Wochenende im Zeichen der Zwiebel

Bereits am Starttag tummelten sich viele Menschen auf dem Marktgelände. 450 Händler und Aussteller sind in der Innenstadt vertreten. Blickfang sind traditionell die 40 Stände mit den rot-weißen Zwiebelzöpfen in verschiedenen Größen, die von Gemüsebauern aus Heldrungen in aufwendiger Handarbeit angefertigt werden. Die Bauern aus der Stadt im Kyffhäuserkreis beliefern den Markt seit vielen Generationen. Zu DDR-Zeiten waren die begehrten Rispen Mangelware und schon am Morgen vergriffen. Heute ist das kein Thema mehr.