Volksfest Wochenende im Zeichen der Zwiebel

Weimar (dpa/th) - Drei Tage im Zeichen der Zwiebel: Weimar feiert das wohl bekannteste Thüringer Volksfest mit Hunderten Händlern, einem Unterhaltungsprogramm auf mehreren Bühnen und jeder Menge Zwiebelzöpfen und Zwiebelkuchen. Seit Freitag läuft der 372. Weimarer Zwiebelmarkt, zu dem wieder Zehntausende Gäste in der Stadt erwartet werden. Zum Auftakt durften Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und die Zwiebelmarktkönigin Johanna Will einen frisch angeschnittenen Zwiebelkuchen auf der Bühne vor dem Rathaus probieren.