Volksfest Sonneberg: Wehder trinken Kerwa an

Bürgermeister Heiko Voigt stach am Freitagabend das erste Fass für die Wehder Kerwa an. Petrus öffnete die Schleusen. Doch die Wehder ließen sich nicht verdrießen. Sie haben schließlich ein großes Programm für das Wochenende aufgestellt. Am Samstag um 13 Uhr holen die Planburschen ihre Mädchen ab und um 14.30 Uhr können die Gäste ein Showprogramm der Jugendplatanzgruppe erleben. Abends spielt ab 20 Uhr die Jojo-Band. Der Sonntag steht ab 14 Uhr ganz im Zeichen des Kirmesumzuges. Motto dieses Jahr: „Holly Wehd – Filmstars“. Parallel läuft musikalische Unterhaltung im Festzelt mit DJ Donau.