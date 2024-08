Volksfest: Söder und Rhein reden im CSU-Festzelt am Gillamoos

Im Fokus: Wahlen in den drei Ost-Bundesländern

Nachdem der gerne auch etwas deftigere verbale Schlagabtausch im vergangenen Jahr klar seinen Fokus auf die damals anstehende Landtagswahl sowie die Flugblatt-Affäre um den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gelegt hatte, dürften in diesem Jahr in jedem Fall die Wahlen in den Ostländern die wichtigsten Themen liefern. Am Tag vor dem Gillamoos, am 1. September, wird in Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt, am 22. September in Brandenburg. In allen drei Bundesländern hofft die AfD auf massive Stimmzuwächse.