Mit Kinderdisco und einem Tanzabend starteten die Hönbacher am Freitagabend in ihre Kerwa. Drei Tage haben sie im Sonneberger Stadtteil heftig gefeiert. Tanz war gleich mehrfach gelistet und Gründe anzustoßen gab es reichlich, zumal auch das Wetter märchenhafte Fest-Temperaturen lieferte. Am Freitag und Samstag ging es ziemlich lange. Höhepunkt des bunten Kirmestreibens war dann am Sonntag eine Feuerwehrausstellung und ein Auftritt der Steppkes vom Kindergarten „Naturstübchen“. Grund zum Feiern gibt es an sich immer mal wieder, aber das hauptfest Kerwa ist für viele ein Grund, einmal wieder auszugehen und sich mit anderen zu treffen.