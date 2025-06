Erlangen (dpa/lby) - Mit dem traditionellen Fassanstich ist die diesjährige Bergkirchweih in Erlangen gestartet. An den zwölf Festtagen bis zum 16. Juni erwarten die Veranstalter wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher. Das Volksfest ist nach Angaben der Stadt eines der ältesten in Bayern und gilt wegen der gemütlichen Atmosphäre auch als eines der schönsten.