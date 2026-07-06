Noch bis Ende der Woche lohnt sich der Weg zum Schießhausplatz in Sonneberg. Das Vogelschießen bietet Fahrgeschäfte, viel Leckerei und vor allem Unterhaltung. Zu den festen Bestandteilen des traditionellen Volksfestes gehört auch der Handwerkerabend. Am Dienstag, 7. Juli, sind speziell Handwerker, aber auch alle anderen eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Verdienstvolle Handwerker aus der Stadt und der Umgebung werden an diesem Abend durch Vertreter der Handwerkskammer Südthüringen ausgezeichnet. Aber auch sonst lohnt der Weg zum Festplatz, der eigentlich für Jedermann etwas bietet.