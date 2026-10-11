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Volksfest 150.000 Gäste beim Weimarer Zwiebelmarkt

Mehr als 450 Händlerinnen und Händler boten auf dem Zwiebelmarkt ihre Produkte an – doch das Wetter drückte wohl auf die Besucherzahl. Weimars Oberbürgermeister hat noch eine weitere Vermutung.

Volksfest: 150.000 Gäste beim Weimarer Zwiebelmarkt
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Roswitha Rauh als Zwiebelmarktkönigin Roswitha I. und Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) feierten mit den Besuchern den traditionellen Zwiebelmarkt. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Weimar (dpa/th) - Den traditionellen Weimarer Zwiebelmarkt haben in diesem Jahr rund 150.000 Menschen besucht. Wegen des teils regnerischen und kühlen Wetters sei der Besucherandrang in diesem Jahr etwas geringer ausgefallen, sagte ein Sprecher der Stadt. Im vergangenen Jahr hatten das Volksfest noch rund 230.000 Menschen besucht. Rund 450 Händlerinnen und Händler boten ihre Waren an. Die Zwiebelrispen der Heldrunger Zwiebelbauern seien bis Sonntagnachmittag noch nicht ausverkauft gewesen. 

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"Es war ein normaler und im positiven Sinne entspannter Zwiebelmarkt, der leider etwas verregnet war", sagte Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine laut Mitteilung. Seiner Ansicht nach hatte auch "die allgemeine Teuerungsrate" einen Einfluss. "Die Menschen überlegen sich bei den Tankpreisen durchaus, ob sie eine längere Autofahrt nach Weimar antreten", so Kleine.