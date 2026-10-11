Volksfest: 150.000 Gäste beim Weimarer Zwiebelmarkt

Weimar (dpa/th) - Den traditionellen Weimarer Zwiebelmarkt haben in diesem Jahr rund 150.000 Menschen besucht. Wegen des teils regnerischen und kühlen Wetters sei der Besucherandrang in diesem Jahr etwas geringer ausgefallen, sagte ein Sprecher der Stadt. Im vergangenen Jahr hatten das Volksfest noch rund 230.000 Menschen besucht. Rund 450 Händlerinnen und Händler boten ihre Waren an. Die Zwiebelrispen der Heldrunger Zwiebelbauern seien bis Sonntagnachmittag noch nicht ausverkauft gewesen.