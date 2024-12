Die Haselbacher Kapelle war voll besetzt, als der „Volkschor Eintracht Haselbach“ am Sonntag sein Weihnachtskonzert begann. Diesmal war es kein Weihnachtskonzert wie all die anderen in den vergangenen Jahren, diesmal sollte es der letzte Auftritt der Sängerinnen und Sänger sein – nach 165 Jahren Chorgesang in Haselbach. Da geht eine Ära zu Ende.