Berlin/Frankfurt - In diesem Jahr werden in Deutschland voraussichtlich so viele Unternehmen gegründet wie seit 2015 nicht mehr. Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) prognostiziert rund 286.000 neue Unternehmen für 2026 – 3,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Laut BVR liegt das zum einen an der Entwicklung im KI-Bereich, zum anderen mache der angespannte Arbeitsmarkt den Schritt in die Selbstständigkeit attraktiver. Für das erste Halbjahr zeigen bereits entsprechende Daten des Instituts für Mittelstandsforschung diese Entwicklung.