Volksaufstand in der DDR: Ministerin Reiche zum 17. Juni: Freiheit ist eine Aufgabe

Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Berlin den Teilnehmern und Opfern beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR gedacht. "Wir gedenken des Leids der Menschen, die im Juni 1953 nichts anderes wollten als ihre Freiheit", sagte Reiche. "Wir denken an die mutigen Frauen und Männer, die ihr Leben ließen. Wir erinnern an jene, die festgenommen, angeklagt, geschlagen, verurteilt, die danach benachteiligt, gemieden, ausgegrenzt wurden. Wir denken an jene, die nicht sprechen durften, die nicht widersprechen durften."