Volker Klüpfel ist einer der bekanntesten deutschen Krimiautoren und vor allem als eine Hälfte des Bestsellerduos Klüpfel und Kobr bekannt.
Volker Klüpfel Kult-Krimi-Autor zu Gast in Thüringen
Adam Fox 22.10.2025 - 16:30 Uhr
Krimi-Fans aufgepasst: Volker Klüpfel weilt dieser Tage im Freistaat und wird sowohl in Erfurt als auch in Zehla-Mellis eine Lesung halten.
