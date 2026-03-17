An einer gemütlich hergerichteten „Rhöner Kaffeetafel“ konnten sich die Besucher jüngst, anlässlich des Frauentages, im Bürgerhaus in Kaltennordheim zur Einstimmung auf die Veranstaltung an frisch gebrühtem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen erfreuen. Zudem waren die Tische der Jahreszeit entsprechend mit Frühlingsblumen liebevoll hergerichtet. Als dann pünktlich zur vorgegebenen Zeit der Bad Liebensteiner Humorist und Autor Volker Henning die Bühne betrat und seine heiteren Verse präsentierte, waren wie immer gute Unterhaltung und Spaß angesagt.