Eine „Landpartie“ zu Rhöner Orgeln gehörte am Samstag zum Programm des „Güldenen Herbst“, dem Festival Alter Musik Thüringen. Als eine Tour „zu einigen der schönsten historischen Orgeln in der Meininger Umgebung“ angekündigt, dürfte sie den Besuchern eindrucksvolle Einblicke in die Orgelbaukunst und in das Können des Organisten Peter Kofler gegeben haben. Besucht wurden die Rommel-Orgel der Dorfkirche Geba von 1799, die Döring-Orgel der Kirche zum heiligen Kreuz in Bettenhausen von 1747 sowie die Voit-Orgel im Dom der Rhön Helmershausen von 1786.