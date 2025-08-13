Du kommst mir erst ins Wasser, wenn du schwimmen kannst.“ Diese Anekdote meines Vaters über das von seiner Mutter einst verhängte totale Badeverbot kommt mir in den Sinn, wenn ich von Mario Voigts Idee eines Smartphone-Banns für alle unter 16 les. Nun wissen wir alle von dem Übermaß an Konsum oft bedenklich dumpfer Online-Ware, das unsere Kinder und Jugendlichen ergreift. Mögliche negative Auswirkungen auf Bildung und Psyche sind ebenso gut dokumentiert wie der große Nutzen eines altersangemessenen Umgangs mit passenden, hilfreichen digitalen Medien. Deren sinnvolle Nutzung muss heute ebenso zum Basiswissen eines Fünftklässlers zählen wie der soziale Umgang im echten Leben, Lerneerlebnisse mit Freunden und der Unterschied zischen Eiche und Buche. Eltern und Lehrern stehen unzählige Erfahrungswerte, Handreichungen und Strategien zur Verfügung, um den Nachwuchs auch in diesem unverzichtbaren Bereich von Alltag und Beruf lebenstüchtig zu machen. Ein generelles Verbot bringt populäre Zustimmung bei jenen, die sich die gute alte analoge Zeit zurückwünschen und selber nicht mehr ins digitale Zeitalter starten wollen, können oder müssen. Im Sinne der Kinder und Erziehenden ist es nicht. Mein Vater blieb lebenslang Nichtschwimmer. markus.ermert@insuedthueringen.de