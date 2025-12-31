In den Kindergärten schlägt die Demografie bereits mit Härte zu: Die Zahl der Kita-Kinder sinkt, immer mehr Plätze bleiben frei. Zugleich altert die Gesellschaft rapide: Im Jahr 2024 war Thüringen nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern das Land mit der drittältesten Bevölkerung. Das Durchschnittsalter betrug 47,9 Jahre. Und die Bevölkerung schrumpft – rund 14.600 Menschen verlor Thüringen, das sind so viele wie die Einwohner von Lauscha, Steinach und Neuhaus/Rennweg zusammengenommen. Zugleich war die Thüringer Geburtenrate historisch niedrig, dieses Jahr werden weniger als 11.000 Babys geboren sein. Diese Zahl wird 2026 weiter sinken.
Voigt und Höcke einig Thüringen braucht mehr Menschen
Stefan Hantzschmann 31.12.2025 - 00:06 Uhr