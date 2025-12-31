In den Kindergärten schlägt die Demografie bereits mit Härte zu: Die Zahl der Kita-Kinder sinkt, immer mehr Plätze bleiben frei. Zugleich altert die Gesellschaft rapide: Im Jahr 2024 war Thüringen nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern das Land mit der drittältesten Bevölkerung. Das Durchschnittsalter betrug 47,9 Jahre. Und die Bevölkerung schrumpft – rund 14.600 Menschen verlor Thüringen, das sind so viele wie die Einwohner von Lauscha, Steinach und Neuhaus/Rennweg zusammengenommen. Zugleich war die Thüringer Geburtenrate historisch niedrig, dieses Jahr werden weniger als 11.000 Babys geboren sein. Diese Zahl wird 2026 weiter sinken.