Hilpoltstein (dpa/lby) - Hunderttausende Kraniche machen sich zurzeit auf den Weg in den Süden - und viele überfliegen dabei inzwischen auch Bayern. In diesem Jahr scheine diese Flugroute besonders stark frequentiert zu sein, teilte der Naturschutzverband LBV in Hilpoltstein mit. Warum sich diese Zugroute so etabliert habe, sei nicht eindeutig klar. Vermutlich seien viele Faktoren dafür verantwortlich.