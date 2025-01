Über 122.000 Menschen haben sich dieses Mal laut NABU an der Mitmach-Aktion beteiligt. Für die Aktion sollten Freiwillige am zweiten Januar-Wochenende eine Stunde lang die Vögel in Gärten, Parks oder am Balkon beobachten und zählen. Die Fachleute erhoffen sich dadurch Erkenntnisse über langfristige Veränderungen in der Vogelwelt.