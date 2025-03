Vogelwild Dahoam is dahoam: Häusliche Geier im Nationalpark

"Fünf von sieben Geiern halten sich seit Anfang März im Umkreis von wenigen Kilometern um den Königssee auf und fliegen gemeinsam in wechselnden Konstellationen durch die Bergwelt", berichtet der Bartgeierexperte des Umweltverbandes LBV, Toni Wegscheider. Mit Bavaria, Recka, Nepomuk, Wiggerl und Vinzenz seien Vögel aus allen Auswilderungsjahren zurück in dem Gebiet, in dem sie aufwuchsen, erste Flügelschläge übten und schließlich erstmals in die Lüfte starteten.