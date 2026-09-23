Vogelwelt Gen Süden oder bleiben? - Welche Vögel jetzt ziehen

Anders ist es mit den Graugänsen, die sich nach Angaben der Biologin inzwischen in Bayern verbreitet haben. Auch diese fliegen dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zufolge oft in einer V-Formation, ihre Körper sind aber kleiner und gedrungener. "Viele Gänse bleiben auch über den Winter hier und kommen in größeren Gruppen an Gewässern zusammen, um auf abgemähten Wiesen und Feldern nach Nahrung zu suchen", ergänzt die Biologin.