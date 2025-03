100 Millionen Vögel kollidieren nach Einschätzung des Naturschutzverbands LBV jedes Jahr in Deutschland mit Fensterscheiben. In 70 bis 80 Prozent der Fälle ende das für den Vogel tödlich, sagte Stimmler. An welchen Gebäuden besonders viele Vögel verunglücken, erfasst der LBV seit Herbst 2023 mit Hilfe der Bevölkerung. Diese soll per Internet melden, wenn sie einen Vogelschlag beobachtet.