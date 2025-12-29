Mühlhausen/Seebach (dpa/th) - Ein lebendiger Maulwurf, wo man ihn nicht erwartet, unterernährte Turmfalken und etliche Straßenverkehrsopfer: Für die Staatliche Vogelschutzwarte Seebach neigt sich ein arbeitsreiches Jahr zu Ende. 322 Mal hat die Facheinrichtung Tiere 2025 bis in die ersten Dezembertage aufgenommen, wie das Thüringer Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Bergbau (TLUBN) auf Anfrage mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es bis Ende November 303 Aufnahmen, im Jahr davor 255 gewesen und 2022 waren es über das ganze Jahr 265 Aufnahmen gewesen.