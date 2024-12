Hilpoltstein (dpa/lby) - Vogelschützer haben nach eigenen Angaben in diesem Jahr so viele Uhus in der Fränkischen Schweiz gesichtet wie noch nie. Mit 102 besetzten Uhu-Revieren sei in diesem Jahr ein neuer Höchststand im Klettergebiet nördliches Frankenjura erreicht worden, teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) in Hilpoltstein mit. Das seien 19 Reviere mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021.