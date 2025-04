Seit 2013 sind nach Angaben der Regierung von Mittelfranken 30 junge Wanderfalken aus dem Horst auf der Kaiserburg ausgeflogen. Ob dieser in den vergangenen Jahren immer von dem gleichen Brutpaar genutzt worden sei, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, sagte Keil. Es sei aber wahrscheinlich, dass es in letzter Zeit immer dieselben Vögel gewesen seien. "Wanderfalken sind sehr standorttreu - insofern ist ihr Name irreführend."