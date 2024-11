Für den Winteratlas suchen die Fachleute noch ehrenamtliche Vogelkennerinnen und Vogelkenner, vor allem im Bayerischen Wald, im Fichtelgebirge sowie in den Landkreisen Landshut, Pfarrkirchen, Passau und Traunstein. Diese bekommen einen etwa zehn Quadratkilometer großen Quadranten zugeteilt, in dem sie in den zwei Beobachtungszeiträumen mehrere Stunden die Vögel zählen.