Vogelkunde Zwei neue Anwärter für den Titel "Lautester Vogel der Welt"

Amherst - Manche Vögel trillern kunstvolle Melodien, andere sind einfach nur laut: Der Nacktkehl-Glockenvogel und der Rotfußseriema gehören einer Studie zufolge zu den lautesten Vögeln der Welt. Ihre Rufe erreichten in Messungen in Brasilien mehr als 120 Dezibel - das ist lauter als eine laufende Kettensäge oder ein Presslufthammer. Der Nacktkehl-Glockenvogel (Procnias nudicollis) stößt metallische Schreie aus, der Ruf des Rotfußseriema (Cariama cristata), der optisch Kranichen ähnelt, wird als lautes Jaulen beschrieben. Sie könnten mit weiteren Analysen dem Weißkehl-Glockenvogel Konkurrenz machen, der bislang als lautester Vogel gilt.